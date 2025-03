Salernitana, Stojanovic convocato dalla Slovenia per la Nations League Il terzino destro primo granata convocato per la prossima sosta

Prima chiamata internazionale per la Salernitana. Petar Stojanovic è stato convocato dalla Slovenia. Il terzino granata fa parte della lista che si giocherà gli spareggi di Nations League. L’ex Empoli affronterà in doppia sfida la Slovacchia. Nella prima occasione ci sarà anche la partita d’addio dell’ex Genoa, Parma e Milan Kucka. L’ex Empoli avrà la prima sfida in trasferta, a Bratislava, il 20 marzo alle 20.45; gara di ritorno a Lubiana il 23 marzo alle 18.