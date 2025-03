Salernitana, il Giudice Sportivo ferma Bronn. Stangata per Vazquez (Cremonese) Il tunisino salta la sfida di Bari. Graziato il club granata per il comportamento dei tifosi

Dylan Bronn salta Bari-Salernitana. Il Giudice Sportivo ha fermato il difensore tunisino per un turno dopo aver rimediato la quinta ammonizione stagionale. Al posto del difensore ci sarà Ruggeri, pronto a completare il terzetto con Ferrari e Lochoshvili. Graziata la società granata nonostante lo scoppio di materiale pirotecnico.

Squalifica record per Franco Vazquez. Il trequartista argentino deve scontare dieci giornate di squalifica per gli insulti al calciatore del Bari Dorval un insulto espressivo di discriminazione razziale. Stop per un turno anche per Akinsanmiro (Sampdoria), Antonucci (Cesena), Artistico (Cosenza), Bellich (Juve Stabia), Buglio (Juve Stabia), Burrai (Mantova), Dellavalle (Modena), Illanes (Carrarese), Laurientè (Sassuolo), Mangraviti (Cesena), Mateju (Spezia), Pierozzi (Palermo), Sampirisi (Reggiana).