Bari-Salernitana, festa grande al "San Nicola" spettacolo per 20mila cuori Giornata intensa per le due tifoserie: in 5mila da Salerno

È iniziata in mattinata e terminerà a notte inoltrata la grande festa delle tifoserie di Bari e Salernitana. Uno spettacolo che va al di là di ogni risultato e che si rinnova ogni volta che le due squadre si affrontano. "Bari e Salerno, amore eterno", il messaggio che da ore risuona nella città pugliese, "invasa" pacificamente da 5mila sostenitori granata. In tanti hanno approfittato dell'insolito orario serale del match per trascorrere l'intera giornata in Puglia e visitare le bellezze del territorio. Amicizia che si è rinnovata anche a tavola e che, in serata, si è rinnovata all'esterno dello stadio San Nicola dove è stato rinnovato il gemellaggio tra scambi di sciarpe, cori e bandiere biancorosse e granata. Uno spettacolo da 20mila cuori, avversari per 90 minuti ma amici per tutta la vita.