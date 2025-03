Salernitana-Palermo, il Giudice Sportivo ferma Verre Il trequartista costretto al forfait

Assenza pesante. Valerio Verre salterà Salernitana-Palermo. Il centrocampista è stato fermato per un turno per somma di cartellini gialli in stagione. Sarà lui uno dei calciatori costretti allo stop dal Giudice Sportivo: squalificati anche Marras (Reggiana), Niang (Sampdoria), Paoletti (Mantova), Praszelik (Sudtirol), Oliana (Carrarese), Pavan (Cittadella), Tsadjout (Frosinone), Verre (Palermo), Vignali (Spezia).