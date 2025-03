Salernitana-Palermo, parte la prevendita: nuova promo per gli abbonati Previste due fasi per l'acquisto dei tagliandi: confermati i prezzi scontati

Partirà domani la prevendita per Salernitana-Palermo, match in programma domenica 30 marzo alle ore 17:15. La prevendita si svolgerà in due fasi. Dalle 12:00 di mercoledì 19 marzo e fino alle 23:59 di lunedì 24 marzo, la vendita sarà riservata ai soli abbonati della stagione calcistica 2024/2025, che potranno acquistare 2 biglietti a tariffa ridotta da destinare ad altri utilizzatori. Per sbloccare le tariffe promo occorre inserire il numero di fidelity/Member card sulla quale è caricato l’abbonamento. I prezzi sono ridotti: 5 euro per la Curva Sud Siberiano, 7 per i Distinti, rispettivamente 10, 15 e 20 per Tribuna Azzurra, Verde e Rossa.

A partire dalle ore 10:00 martedì 25 marzo, invece, avrà inizio la vendita libera. Costi al ribasso in tutti i settori: 10 euro per la Curva Sud Siberiano, 15 per i Distinti. Rispettivamente 20, 30 e 40 per le Tribune Azzurra, Verde e Rossa.

Nei settori destinati alla tifoseria locale sarà vietato l’acquisto ai residenti a Palermo e provincia. I biglietti saranno in vendita sia online sia presso i punti vendita TicketOne sul territorio nazionale. L’eventuale apertura del botteghino 1 dello stadio Arechi nel giorno di disputa della gara sarà comunicata successivamente.

La prevendita per il settore ospiti (Curva Nord inferiore) inizierà martedì 25 marzo alle 15:00 e terminerà sabato 29 marzo alle 19:00 al costo di € 14 (12+2 prev.). Le modalità di vendita per il settore ospiti ed eventuali prescrizioni delle autorità saranno comunicate successivamente.