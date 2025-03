Salernitana, il saluto di Paulo Sousa a Candreva: "Allenarti un privilegio" Il messaggio del portoghese: "La tua voglia di migliorare ti ha reso un calciatore speciale"

Paulo Sousa scrive ad Antonio Candreva. Sui propri canali social, il portoghese ha pubblicato uno scatto con il numero 87 ai tempi della sua esperienza alla Salernitana, dedicando un pensiero al suo trequartista dopo l'annuncio dell'addio al calcio del trequartista romano. Nel corso dell'esperienza condivisa all'ombra dell'Arechi, il tecnico portoghese non aveva mai nascosto la sua ammirazione per il calciatore romano per talento e classe sopraffina. Candreva era stato anche indicato come capitano sotto la gestione Sousa.

"Ho sempre creduto che si possa crescere a qualsiasi età e tu ne sei la prova. Allenarti è stato un privilegio. L'intelligenza, l'ambizione, l'impegno e la voglia di migliorare ogni giorno hanno fatto di te un giocatore speciale. Grazie, Antonio per la professionalità, per tutto ciò che hai dato al calcio e per i momenti che abbiamo trascorso insieme".