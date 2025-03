Salernitana-Palermo, promo abbonati: la precisazione del club La società fa chiarezza sulla modalità di poter utilizzare lo sconto

La volontà di stringersi intorno alla squadra in un momento chiave della stagione. La Salernitana chiede vicinanza alla sua gente. Per la sfida con il Palermo il club ha lanciato la "promo abbonati", con la possibilità per ogni abbonato di acquistare due biglietti a costi contenuti. Sul sito del club però, la Salernitana ha fatto chiarezza: "In relazione ai due biglietti per Salernitana-Palermo (30 marzo ore 17:15, stadio Arechi) da poter acquistare a tariffe scontate destinate ai possessori di abbonamento, l’U.S. Salernitana 1919 precisa che il codice dell’abbonamento per sbloccare la tariffa “Promo Abbonato” può essere utilizzato per una sola operazione. Pertanto, l’acquisto dei due biglietti a tariffa promozionale deve essere contestuale".