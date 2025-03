Salernitana, Lochoshvili risparmiato dalla Georgia: "Infortunio non grave" Il difensore non scenderà in campo in Georgia-Armenia

Gli occhi di Roberto Breda sono tutti proiettati su quello che sarà il rendimento dei quattro nazionali in giro per il Mondo. A spaventare l'ambiente Salernitana nei giorni scorsi ci aveva pensato Luka Lochoshvili. Il difensore granata si era fermato nel cuore del secondo tempo del playoff di Nations League fra Armenia e Georgia per un problema alla caviglia. Subito l'alert al club ma anche le rassicurazioni. Il calciatore era rimasto alle dipendenze della nazionale, segnale di un problema di non grave entità.

Tutto confermato dal ct Willy Sagnol in conferenza stampa a 24 ore dalla sfida di ritorno con l'Armenia: "Lochoshvili ha un problema non grave ma non lo rischeremo. Domani non giocherà ma questo non vuole dire cambiare vestito tattico". Martedì è prevista la ripresa degli allenamenti con il calciatore che verrà rivalutato dal club. Filtra ottimismo: Lochoshvili tira il fiato.