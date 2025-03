Salernitana, giornata a Coverciano per Breda: il tecnico chiamato a "votare" L'allenatore granata presente alla "Panchina d'oro"

Riposo per la squadra e giornata di relax in Toscana per Roberto Breda. L’allenatore della Salernitana è stato protagonista questa mattina dell’evento “Panchina d’oro”, la manifestazione a cura del Settore Tecnico della Figc giunta alla sua trentatreesima edizione. E come ogni anno, a margine del corso di aggiornamento obbligatorio, l’auditorium del Centro Tecnico Federale ospiterà la cerimonia di premiazione dei migliori allenatori dell’ultimo campionato, votati dagli stessi colleghi. Assegnati premi ai migliori allenatori di Serie A, Serie B e Serie C maschile.

Simone Inzaghi ha vinto la Panchina d'Oro. L'allenatore dell'Inter ha raccolto 26 voti. Premio speciale a Gian Piero Gasperini per vittoria dell'Europa League. Al terzo posto, con 4 voti, si è classificato Italiano, attualmente alla guida del Bologna e l'anno scorso alla Fiorentina. Pecchia ha vinto la Panchina d'Argento per l'impresa del Parma in Serie B, mentre per la Serie C ha vinto Pagliuca della Juve Stabia.