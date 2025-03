Salernitana-Palermo, la "promo abbonati" accende la prevendita: il primo dato Ultime ore per poter sfruttare l'iniziativa ideata dal club

Ancora poche ore per poter sfruttare i prezzi stracciati ideati dalla società con la “promo abbonati”. Salernitana-Palermo punta a superare la doppia cifra. Per la sfida di domenica pomeriggio all’Arechi, il club granata spera di poter contare sul calore del proprio pubblico per una sfida delicata. Il primo dato parla di 2600 tagliandi staccati, con gli abbonati che hanno permesso a due tifosi loro conoscenti di poter acquistare il proprio titolo con ampi sconti. Sono dunque oltre 7mila gli spettatori attesi all’Arechi domenica pomeriggio. Dalle 10:00 di domani invece semaforo verde per la vendita libera.