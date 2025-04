Salernitana, oltre quattro milioni ai procuratori: granata sul podio Nell'analisi della Figc i campani sono terzi per le commissioni registrate nel 2024

I conti non tornano. Tra il primo gennaio e il trentuno dicembre 2024 sono stati ben 33 milioni e mezzo di euro i compensi corrisposti agli agenti dei calciatori per quanto concerne il campionato di serie B. Tra le squadre del torneo cadetto spicca la Salernitana (4 milioni e 330mila euro), al terzo posto della speciale classifica, che è alle spalle solo di Sampdoria (5 milioni), e Sassuolo (4,35 milioni di euro). Nonostante fosse uno dei grimaldelli della fame di rivoluzione del calcio italiano per Danilo Iervolino, la Salernitana resta sul podio, segnata anche da una prima parte di 2024 con le operazioni massicce realizzate dall’allora dg Walter Sabatini per tentare un nuovo miracolo salvezza.

Di seguito, i dati raccolti dalla Figc per le squadre cadette:

Sampdoria – 5.059.700,00 €

Sassuolo – 4.355.970,60 €

Salernitana – 4.330.314,21 €

Spezia – 3.809.178,85 €

Frosinone – 3.263.290,00 €

Cremonese – 3.124.005,64 €

Palermo – 2.315.937,36 €

Pisa – 1.721.373,41 €

Cosenza – 1.156.457,79 €

Modena – 1.109.561,08 €

Reggiana – 724.151,50 €

Bari – 568.518,44 €

Catanzaro – 535.429,94 €

Cesena – 513.453,42 €

Sudtirol – 374.227,00 €

Brescia – 255.954,06 €

Mantova – 180.551,76 €

Cittadella – 143.846,50 €

Carrarese – 60.098,36 €

Juve Stabia – 0 €