Salernitana Primavera, il derby è granata! Di Vico e Boncori stendono il Napoli Impresa dei granatini, la salvezza ora è ad un passo

La Salernitana Primavera mette la ciliegina sulla sua stagione con una vittoria prestigiosa. La squadra di Luca Fusco s'impone 1-2 nel derby con il Napoli, sale all'undicesimo posto con 30 punti e ora si avvicina alla matematica certezza di disputare ancora il campionato di Primavera 2. Decidono i gol di Di Vico e Boncori in apertura dei due parziali. Nel mezzo la rete di Raggioli. Grande gioia nell'ambiente granata, testimoniato dalle foto postate dai calciatori e anche da Luca Fusco che ha ringraziato pubblicamente la squadra per il successo.

La partita si apre subito con il guizzo dei granatini: Di Vico si presenta davanti a Sorrentino e firma il vantaggio ospite (9'). Il Napoli non ci sta e risponde subito: azione da corner e Raggioli è il più lesto di tutti per far secco Palazzo (12'). Il match è vibrante, con occasioni in serie. Il Napoli troverebbe il raddoppio ma il gol di Gambardella viene fermato per un fallo in attacco. In apertura di ripresa arriva lo squillo granata: Fusco crea scompiglio nell'area partenopea e facilita l'arrivo di Boncori che fa 1-2 (49'). La Salernitana ha due chance per chiudere la partita ma Fusco è sfortunato, impattando prima sul palo e poi sulla traversa. Nel finale il Napoli assedia ma non rientra in partita. La Salernitana festeggia e si avvicina alla salvezza.