Salernitana, prove tattiche al Mary Rosy: Marino tentato da una possibilità Solo Bronn ad oggi l'unico indisponibile. Continua a crescere il dato spettatori per il Tombolato

Secondo giorno di lavoro per la Salernitana. Archiviato il successo sul Sudtirol che ha riacceso la rimonta salvezza, la squadra granata preme sull’acceleratore. Lavoro tecnico-tattico nel chiuso del Centro Sportivo Mary Rosy per preparare al meglio la delicata trasferta in casa del Cittadella nel giorno di Pasquetta.

Per Pasquale Marino intero gruppo a disposizione, fatta eccezione per l’infortunato Bronn che punta però a ritornare disponibile per le sfide con Mantova o Sampdoria. Il tecnico siciliano valuta l’intera rosa a disposizione ma potrebbe riaffidarsi allo stesso undici che è stato protagonista nella prima parte di gara nella sfida con il Sudtirol. In attacco servono i gol di Cerri e Verde, sulle corsie hanno convinto Corazza e Ghiglione.

Intanto, sono oltre 600 i biglietti staccati per il settore ospiti del Tombolato per Cittadella-Salernitana. Si prova a correre verso il sold-out, alla luce anche dell’assenza di limitazioni in materia di ordine pubblico. La prevendita chiuderà alle ore 19:00 di domenica.