Salernitana-Cosenza, l'Arechi si accende: superata quota 13mila Il Principe degli Stadi pronto a spingere la Bersagliera

Numeri da capogiro. L'Arechi alza i decibiel e si appresta a recitare un ruolo importante in Salernitana-Cosenza che vale un pezzo di salvezza. L'ultimo aggiornamento comunicato dal club lascia presagire un Principe degli Stadi con l'abito delle grandi occasioni: sono 9400 i tagliandi venduti sin qui, con la Curva Sud Siberiano sold-out già in mattinata. Al dato si aggiunge anche la promo voluta dal club per le scuole e per le società dilettanistiche del territorio. Da Cosenza invece saranno 143 i tifosi attesi nonostante le limitazioni. Inoltre per i tifosi ancora sprovvisti di biglietto, il botteghino 1 dello stadio Arechi sarà aperto nel giorno gara dalle 12:00 alle 14:30 per l’acquisto dei tagliandi.