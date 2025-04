Salerno ricorda Andrea Fortunato: trent’anni fa la sua scomparsa Il ricordo commosso della Juventus: "Ci manchi, hai insegnato a tutti cosa significa lottare"

25 aprile 1994, una data che resta impressa nella memoria della Salerno calcistica e dell’Italia intera. All’età di appena 23 anni Andrea Fortunato perdeva la sua partita con la leucemia lasciando un vuoto incolmabile. Terzino tra i più promettenti del panorama nazionale, il salernitano morì a Perugia dopo aver lottato a lungo contro un male incurabile. Forte il ricordo di un uomo, di un atleta esemplare, strappato troppo presto ai suoi cari, alla sua città, al suo amato calcio.

“Ci ha insegnato cosa significhi lottare”

La Juventus, attraverso le proprie pagine internet, ha ricordato Fortunato con una lettera struggente: “È difficile spiegare che significato abbia per ognuno di noi questo giorno. Il 25 aprile, da trent'anni a questa parte, per la famiglia bianconera è la giornata del ricordo. È la giornata in cui, caro Andrea, non possiamo fare altro che pensarti ancora più intensamente. Ci hai insegnato che cosa significasse davvero lottare, sul rettangolo verde e, soprattutto, nella vita. In campo non hai mai mollato: sulla corsia di sinistra hai percorso centinaia e centinaia di chilometri con il numero 3 sulla schiena. La tua dedizione ti ha portato a essere a 23 anni il terzino sinistro titolare della Juventus e a debuttare in Nazionale”.

“Il tuo sorriso resta indelebile”

Il lungo ricordo del club bianconero continua: “Il tuo sogno, però, caro Andrea è stato spezzato troppo presto da un destino crudele. Un destino che ti ha messo di fronte a una sfida troppo difficile, ma tu non hai mai perso la speranza e la tua forza d'animo, una volta di più, ha confermato la splendida persona che eri: anche nel momento più complicato sei stato tu a utilizzare parole di conforto con chi è sempre stato al tuo fianco, dalla tua famiglia ai tuoi compagni, sei stato tu a voler stare vicino alla squadra nei momenti più delicati della stagione. La stessa squadra che ti ha voluto dedicare lo Scudetto della stagione 1994/1995. È dal 25 aprile del 1995 che non ci sei più. Ci manchi tremendamente tanto, e così sarà per sempre, ma oggi tutti insieme vogliamo ricordarti con un sorriso e, soprattutto, vogliamo ricordarti con il tuo meraviglioso sorriso, indelebile nei nostri ricordi. Ciao, Andrea”.