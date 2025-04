Salernitana-Cosenza, le probabili formazioni: Tello in mediana All'Arechi in palio un pezzo di salvezza: Marino riparte dal 3-4-2-1

Il primo round, quello legale, ha premiato la Salernitana. Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso del Cosenza, fermo all’ultimo posto con la penalizzazione di quattro punti che sarà compagna di viaggio fino al termine della stagione. Il secondo tempo della lunga sfida fra Salernitana e Cosenza andrà in scena oggi, sul terreno di gioco dell’Arechi, per uno scontro diretto che si preannuncia rovente. Una finale per entrambe le compagini, con la parola “pareggio” che sarebbe indigesta per entrambe.

Parola d'ordine: continuità

La Salernitana sa bene quanto sia importante dare continuità al successo interno con il Sudtirol. Strappare i tre punti in una cornice da urlo, con circa quindicimila spettatori sugli spalti, permetterebbe alla Bersagliera di poter uscire per la prima volta nel 2025 dalla zona rossa di classifica. Attraverso le parole comunicate ai microfoni del club, Pasquale Marino ha ribadito la necessità di portare a casa una sfida ostica, contro un avversario disperato, classifica alla mano, ma in grado di strappare punti e mettere in seria difficoltà le dirette concorrenti negli ultimi scontri diretti disputati.

Le scelte di Marino

Il tecnico siciliano ripartirà dal 3-4-2-1, con una sola modifica rispetto all’undici schierato con il Sudtirol. A centrocampo pesa l’assenza del giovane Zuccon, causa infortunio. Al posto dello scuola Atalanta ecco il colombiano Tello. Insieme all’ex Catania ci sarà Amatucci in cabina di regia. Sulle corsie Ghiglione e Corazza. In difesa, Christensen sarà protetto da Ruggeri, Ferrari e Lochoshvili. Davanti si riparte da Soriano, Cerri e Verde. In panchina ritorna Simy.

SALERNITANA-COSENZA, LE PROBABILI FORMAZIONI:

SALERNITANA (3-4-2-1): Christensen; Ruggeri, Ferrari, Lochoshvili; Ghiglione, Amatucci, Tello, Corazza; Verde, Soriano; Cerri.

COSENZA (3-4-1-2): Micai; Sgarbi, Dalle Mura, Venturi; Ricciardi, Gargiulo, Kouan, Ricci; Florenzi; Artistico, Mazzocchi.