Salernitana-Cosenza 3-1, Alvini: «Dobbiamo chiedere scusa a tutti, ko pesante» «Abbiamo preso gol e siamo usciti dalla partita dopo un buon primo tempo»

«Dispiace per la città, per i calciatori, per la squadra, per la società. È una sconfitta pesante, c’è solo da prenderne atto». Lo ha detto il tecnico del Cosenza, Massimiliano Alvini nel post-gara dell’Arechi.

«C’è tanta amarezza, c’è da prendere atto della partita e parlare poco», ha aggiunto il tecnico dei calabresi in merito al 3-1 incassato contro la Salernitana. «Sicuramente noi abbiamo fatto un buon primo tempo. Abbiamo preso un gol nel secondo tempo su di una palla ferma e siamo usciti dalla partita. Questo è un difetto che non sono riuscito a migliorare, ne devo prendere atto anche io. Dobbiamo capire questo. Micai? Non ha nessuna colpa, ci può stare. Ha fatto un campionato importante, probabilmente sul gol di Corazza l’ha vista partire all’ultima. Ma la responsabilità è di tutti».

Su quanto abbia potuto incidere la decisione del Tar del Lazio sul ricorso per il -4 in classifica, Alvini ha aggiunto: «È tutto l’anno che siamo sotto questa situazione. La partita si è svolta in un altro modo in campo. Altre dinamiche lasciano il tempo che trovano, il campo ha detto questo. Dispiace per come è andata».