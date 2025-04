Salernitana, da domenica Spezia nel mirino: da valutare Zuccon I granata vanno a caccia del tris, i bianconeri devono difendere il terzo posto

Dopo il successo maturato venerdì pomeriggio all’Arechi contro il Cosenza, Pasquale Marino ha deciso di concedere un giorno di riposo alla Salernitana.

In vista del prossimo turno di campionato in programma giovedì 1 maggio alle 15 sul campo dello Spezia, la squadra granata riprenderà ad allenarsi domenica mattina alle 10:30 presso il centro sportivo Mary Rosy. Da valutare le condizioni di Zuccon: il centrocampista è alle prese con un problema muscolare che lo ha costretto a mordere il freno in queste ultime settimane. La Salernitana spera di recuperarlo e di poterlo portare almeno in panchina ma un nuovo monitoraggio delle sue condizioni sarà effettuato alla ripresa con lo staff medico. Nel frattempo Marino ha individuato le possibili alternative, rispolverando Tello e Hrustic. Il colombiano, fatta eccezione per qualche spunto interessante, non ha inciso; molto meglio è andata con l’ingresso in campo del compagno australiano, apparso molto più a suo agio al fianco di Amatucci e protagonista di un secondo tempo di buon livello. In terra ligure, tra l’altro, la Salernitana affronterà una delle migliori squadre del campionato: i bianconeri sono terzi in classifica, nelle ultime settimane hanno subito qualche battuta d’arresto (venerdì il 2-2 a Frosinone in rimonta) ma sono intenzionati a difendere il terzo posto dalla rimonta della Cremonese.