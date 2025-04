Salernitana, ripresa al Mary Rosy verso lo Spezia: in due lavorano a parte Marino studia le soluzioni in vista del match del Picco in programma il 1° maggio

Dopo la vittoria ai danni del Cosenza ed il sabato di riposo concesso da mister Pasquale Marino, la Salernitana si è ritrovata questa mattina al centro sportivo Mary Rosy per riprendere gli allenamenti in vista del prossimo impegno di campionato, in programma giovedì 1° maggio sul campo dello Spezia.

Il gruppo è stato diviso in due dallo staff tecnico: coloro che sono stati maggiormente impiegati contro i calabresi hanno effettuato un lavoro personalizzato defaticante, mentre tutti gli altri hanno svolto attivazione, esercitazioni tecniche e partitina a campo ridotto. Differenziato per Dylan Bronn e Federico Zuccon. Il centrocampista sta meglio ma le sue condizioni saranno monitorate nuovamente nei prossimi giorni per capire se potrà andare almeno in panchina a La Spezia. Il tour de force che attende i granata, infatti, potrebbe far prevalere la strada della prudenza, rinviando alla gara casalinga contro il Mantova il rientro in gruppo.

La preparazione riprenderà domattina alle 10:30 sempre al Mary Rosy con una nuova seduta di lavoro.