Salernitana, si punta anche sul fattore Arechi: prezzi popolari con il Mantova La società conferma gli sconti e le promozioni per gli abbonati

L’U.S. Salernitana 1919 comunica che a partire dalle 10:00 di martedì 29 aprile saranno acquistabili i tagliandi per assistere a Salernitana-Mantova, gara valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie BKT 2024/25, in programma allo stadio Arechi domenica 4 maggio alle 15:00.

Per l’occasione sarà riproposto l’invito ad assistere gratuitamente alla partita valido per tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado di Salerno e Provincia, nonché per le scuole calcio e tutte le altre società sportive giovanili del territorio impegnate in qualsiasi disciplina.

PROMO ABBONATI. I titolari di abbonamento per la stagione 2024/2025 potranno acquistare due biglietti a tariffa ridotta da destinare ad altri utilizzatori a partire dalle 10:00 di martedì 29 aprile fino alle 23:59 di venerdì 2 maggio. Si ricorda che il codice promozionale da inserire all’atto dell’acquisto corrisponde al numero di fidelity card sulla quale è caricato l’abbonamento e può essere utilizzato una sola volta. Pertanto, l’acquisto dei biglietti a tariffa agevolata deve essere completato in un’unica operazione.

I biglietti saranno in vendita sia online a questo link, sia presso i punti vendita TicketOne sul territorio nazionale. L’eventuale apertura del botteghino 1 dello stadio Arechi nel giorno di disputa della gara sarà comunicata successivamente.

Le modalità di prevendita per il settore ospiti (Curva Nord inferiore) saranno comunicate successivamente.

Salernitana-Mantova: i prezzi dei bieglietti

Tribuna Rossa Vip Nord-Sud: € 37 + € 3,00 prev. (intero) - € 22 + € 3,00 prev. (donna/over 65) - € 18 + € 2,00 prev. (under 14) € 18 + € 2,00 (promo abbonato)

Tribuna Verde Sud/Nord: € 27 + € 3,00 prev. (intero) - € 18 + € 2,00 prev. (donna/over 65) - € 12 + € 2,00 prev. (under 14) - € 12 + € 2,00 prev. (promo abbonato)

Tribuna Azzurra: € 18 + € 2,00 prev. (intero) € 12 + € 2,00 (donna/over 65) - prev. € 8 + € 2,00 (under 14) - prev. € 8 + € 2,00 prev. (promo abbonato)

Distinti: € 12 + € 2,00 prev. (intero) - € 8 + € 2,00 prev. (donna/over 65) - € 6 + € 1,00 (under 14) - prev. € 6 + € 1,00 prev. (promo abbonato)

Curva Sud € 8 + € 2,00 prev. (intero) € 6 + € 1,00 (under 14) - prev. € 4 + € 1,00 prev. (promo abbonato)

**i bambini al di sotto dei 3 anni non occupano posto a sedere, pertanto non necessitano di biglietto: per l’accesso all’impianto è sufficiente esibire la tessera sanitaria del minore ai varchi di prefiltraggio. La tariffa ridotto Under 14 nel settore Curva Sud è applicabile solo ai possessori di fidelity card (Hyppo Card, Granata Card e Member Card).

Scolaresche, scuole calcio e società sportive di altre discipline gratis all’Arechi

Omaggi Under 14

Pur non essendo stata inizialmente inserita nell’elenco dei match con gratuità comunicato a inizio stagione, anche per questa partita la società ha deciso di concedere l’ingresso gratuito a tutti gli under 14 fino ad esaurimento scorte. Al fine di ricevere il tagliando omaggio, va inoltrata richiesta all’indirizzo mail under14mantova@ussalernitana1919.it a partire dalle 10:00 di martedì 29 aprile fino alle 23:59 di mercoledì 30 aprile. Le richieste pervenute prima o dopo tale intervallo di date, non saranno prese in considerazione. Per ciascun minore vi è l’obbligo di accompagnatore che può acquistare biglietto intero o ridotto. Nelle richieste è obbligatorio allegare un documento d’identità valido o il codice fiscale del minore. Soltanto le istanze con esito positivo riceveranno comunicazione via mail con il tagliando d’accesso.

Diversamente abili

Le persone diversamente abili possono munirsi del tagliando d’ingresso per i settori loro predisposti (Distinti e Tribuna Verde) al prezzo privilegiato di € 5,00. Per farlo, occorre inviare un’e-mail a diversamenteabili@ussalernitana1919.it con documentazione che attesti la disabilità al 100% e documento di riconoscimento dell’interessato e del suo accompagnatore, ove previsto, a partire dalle 9:00 di mercoledì 30 aprile ed entro e non oltre le 23:59 di giovedì 1 maggio. Le richieste pervenute prima o dopo tale intervallo di date, non saranno prese in considerazione. Il prezzo del tagliando per l’accompagnatore è di € 10,00. Sarà possibile ritirare i tagliandi d’accesso domenica 4 maggio dalle 12:00 alle 14:30 presso il botteghino 1 dello stadio Arechi: potrà farlo solo chi ha ricevuto e-mail di conferma con esito positivo. I tagliandi saranno emessi fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Accrediti C.O.N.I. – A.I.A. – F.I.G.C.

I possessori di tessera C.O.N.I. – A.I.A. – F.I.G.C. in corso di validità, al fine di munirsi del tagliando d’ingresso, dovranno inviare una e-mail a accreditifederali@ussalernitana1919.it allegando tessera in corso di validità, documento di riconoscimento e specificare l’indirizzo e-mail sulla quale si intende ricevere il biglietto. Saranno tenute in considerazione esclusivamente le richieste ricevute dalle 10:00 di martedì 29 aprile fino alle 23:59 di mercoledì 30 aprile. I tagliandi d’ingresso verranno emessi in tempo reale fino ad esaurimento dei 100 posti disponibili. Soltanto le richieste con esito positivo riceveranno comunicazione via mail con il tagliando d’accesso in allegato.