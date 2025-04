Salernitana-Mantova, prevendita boom: il dato Primo giorno di vendita da capogiro

Parte subito col piede sull'acceleratore la prevendita per Salernitana-Mantova, ultima sfida della stagione all'Arechi. Per lo scontro diretto di domenica sono già 5500 i tagliandi staccati, con quota 10mila spettatori già superata. Numeri da capogiro, con il club che spera di superare quota 20mila per poter fare affidamento sul dodicesimo uomo in campo per una sfida determinante nel cammino salvezza granata.

Partita con 69 tagliandi la prevendita del settore ospiti. Il costo dei biglietti, acquistabili nei punti vendita abilitati Ticketone oppure online a questo link, è di € 14 (12+2 diritti prevendita). La vendita dei tagliandi nel settore ospiti è vietata ai residenti nella provincia di Salerno. Non sono previste altre restrizioni. La prevendita terminerà sabato 3 maggio alle ore 19: