Salernitana-Mantova, Marino chiede unione: "Ora è vietato mollare, tutti uniti!" Il tecnico prima della sfida: "La squadra è viva ma ora dobbiamo vincere insieme"

Un lungo messaggio. Pasquale Marino ha presentato Salernitana-Mantova attraverso il sito ufficiale granata. Il primo messaggio è di unione per l'intero ambiente: “Siamo più o meno tutte lì, la classifica lì sotto può capovolgersi ad ogni giornata. La volta scorsa con una vittoria siamo usciti dalla zona calda, con una sconfitta ci siamo rientrati e può succedere ancora di tutto con sette squadre in cinque punti. Retrocederà chi avrà più paura di farlo. Faccio un appello a tutto l’ambiente: non è il momento di mollare o perdere la calma, posso assicurare che tutti siamo vigili ed interveniamo per correggere ciò che c’è da correggere. Soprattutto, la squadra è assolutamente viva: nelle tre partite finora disputate sotto la mia gestione, così come in allenamento, il gruppo ha dato segnali decisamente più positivi che negativi. Sta a noi, con l’aiuto del pubblico, trasformarli in fatti concreti, ovvero punti e vittorie”.

"Non dobbiamo abbandonare il discorso salvezza"

Marino fa il punto della situazione, anche alla luce del ko di La Spezia: “Dal mio primo giorno qui a Salerno c’è sempre stata consapevolezza di doversela giocare fino all’ultimo minuto dell’ultima giornata. Penso sia stato così anche nelle settimane precedenti e che nessuno potesse credere di salvarsi in carrozza. Dal mio subentro, abbiamo vinto due partite e perso una, quindi non cambia nulla rispetto a soltanto pochi giorni fa: siamo in corsa, c’è da battagliare. Non si può pensare di abbandonare la lotta solo perché è arrivata una sconfitta, peraltro contro la terza in classifica e disputando una buona partita, soprattutto nella ripresa. A La Spezia abbiamo reagito allo svantaggio, colpendo due pali e creando anche altre occasioni. Non fasciamoci la testa, pensiamo a voltare pagina e fare il nostro dovere, con l’aiuto della nostra gente: i tanti che erano nel settore ospiti al Picco si sono resi conto che chi è sceso in campo ha dato tutto, domani all’Arechi saranno almeno in ventimila sugli spalti e ci aspettiamo che il fattore campo venga esercitato. Poi, sul terreno di gioco toccherà a noi”.

"Giocare subito è un bene"

Poi sulla sfida con il Mantova: “Credo sia un bene tornare a giocare subito dopo pochi giorni. Contro i virgiliani bisogna riversare in campo tutta la rabbia sportiva che c’è in una situazione di classifica difficile ma tutt’altro che compromessa. Bisogna farlo con intelligenza ed equilibrio, perché mancano tre partite e occorre giocarne una alla volta, senza guardare troppo avanti, né badare a cosa succede sugli altri campi. Dobbiamo pensare a fare la nostra prestazione con personalità e grinta. L’ansia non ci serve. Se qualcuno ne avesse, non potrebbe fare questo mestiere. Sono certo che ogni giocatore che chiamerò in causa mi dimostrerà il carattere giusto”.

"Abbiamo tante soluzioni"

Infine, sull’avversario e le possibili scelte di formazione: “Il Mantova viene da una vittoria, ha uno schema compatto e collaudato con il quale propone gioco palla a terra e non si tira indietro. Ha un ottimo allenatore e giocatori funzionali. Da neopromossa, ha dimostrato di avere fame, quella che anche a noi non manca, come fatto vedere in queste ultime partite. Perdiamo per squalifica Hrustic, che veniva da buone prestazioni, però ritroviamo in buona condizione un altro giocatore importante come Zuccon. Abbiamo tante soluzioni in ogni reparto. Bronn? Sta meglio e ha fatto il possibile, con l’aiuto dello staff medico, per recuperare ed essere con noi al più presto. Anche questo è un esempio di attaccamento alla causa: tutti vogliono dare il loro contributo e questo fa solo piacere a un allenatore”.