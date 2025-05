Salernitana-Mantova, Possanzini: "Vogliamo chiudere il discorso salvezza" Il tecnico dei lombardi: "Arechi pieno? Quando sei piccolo sogni di giocare in stadi così"

Davide Possanzini ha presentato Salernitana-Mantova in conferenza stampa: “Abbiamo avuto poco tempo per preparare la partita ma mi aspetto una prestazione importante alla luce dell’importanza del match. Sappiamo bene quanto sia determinante, contro una diretta concorrente in uno stadio pieno e con tanto pubblico che sosterrà la squadra avversaria. Dobbiamo continuare la nostra ricerca del gioco, di provare a fare la partita. Abbiamo avuto poco tempo per prepararla ma forse meglio così per non bruciare troppe energie nervose. Sappiamo di giocarci tanto ma un risultato positivo potrebbe essere determinante per noi. Non dovremo speculare ma imporre il nostro gioco".

"Si sogna di giocare sfide così in un stadi caldi"

Il match si disputerà in un Arechi infuocato: “Se si fa questo mestiere è per giocare in stadi così, con un pubblico che sostiene e per partite così importanti. Questo è il sale di questo sport, deve essere una motivazione in più e ce ne sono già tante. Da piccolo si sogna di giocare partite decisive in stadi così pieni. Dobbiamo andare a Salerno con la volontà di fare la nostra partita”.

"Non ci snatureremo"

Il Mantova ha il vento in poppa. Possanzini tiene alta la guardia: “Quando hai i risultati dalla tua parte si lavora meglio. L’aspetto mentale è fondamentale soprattutto per una squadra che ha sempre lavorato bene anche quando i risultati non sono venuti e che incidono. Invece i ragazzi hanno fatto sempre benissimo e mi auguro che lo facciano fino alla fine, cercando di coronare il nostro obiettivo. Sono sicuro che la squadra non si monterà la testa dopo gli ultimi risultati ma continueranno sulla strada dell’equilibrio. Vincere una partita non deve cambiare il nostro atteggiamento. Formazione? Non dovrebbero esserci defezioni al netto di Redolfi e Ruocco. Qualcosa cambierò ma devo valutare alcune cose alla luce delle tante partite ravvicinate anche perché ho fiducia nella squadra”.