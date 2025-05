Salernitana Primavera, ecco la salvezza! Ko indolore col Cosenza (2-3) Al Volpe ultima casalinga con sconfitta. Fusco: "Il traguardo non è da sottovalutare"

Ko indolore. La Salernitana Primavera cade in casa con il Cosenza (2-3) ma conquista la matematica certezza di disputare anche il prossimo anno il campionato di Primavera 2. Risultato minimo acquisito per Luca Fusco, tecnico dei granatini, amareggiato solo per il congedo con sconfitta nell’ultima sfida interna. Resta però la gioia dell’obiettivo raggiunto, con ultimo cameo la sfida in casa del Monopoli. Con il Cosenza una partita ricca di emozioni: Roseti realizza il tap-in che vale lo 0-1 (9’), cancellato dalla super giocata di Boncori che fa 1-1 (15’). Gli ospiti vanno di nuovo avanti con Rocco (22’) ma è il solito Boncori a fare 2-2 (45’). All’82’ però la doccia fredda, con Petrucci che firma il 2-3 che stende i granatini.

Le parole di Luca Fusco

“Felici per la salvezza raggiunta, anche se è arrivata con una sconfitta. Dopo le due grandi partite con Benevento e Napoli avevamo centrato già al 99% l’obiettivo. Mi dispiace perché speravamo in un punteggio diverso per festeggiare con un risultato positivo davanti ai nostri tifosi. Dà fastidio prendere goal su palla inattiva, perché vuol dire che sei poco attento. Ho cercato di tenere la squadra sulla corda in queste settimane ma sono ragazzi giovani e fare questo non è facile. In queste categorie nessuno ti regala niente e bisogna andare forte fino alla fine. Oggi potevamo sicuramente fare meglio”. Queste le parole dell’allenatore della Primavera granata, Luca Fusco, al termine di Salernitana-Cosenza al sito ufficiale del club. “L’obiettivo è stato raggiunto ugualmente e il traguardo non è comunque da sottovalutare. Al di là della sconfitta di oggi, il cammino è stato soddisfacente. Ora manca l’ultima partita. Andremo a Monopoli cercando di far giocare chi ha avuto meno spazio. Spero che i ragazzi faranno una buona gara per onorare il campionato e per chiudere al meglio. Se non ci fossimo trovati in questa situazione di tranquillità probabilmente avremmo fatto meglio sotto il punto di vista dei punti in classifica, forse abbiamo staccato la spina troppo presto. Voglio comunque ringraziare tutto il mio staff e i ragazzi che lavorano per il settore giovanile, queste persone hanno una passione notevole per la maglia della Salernitana”.