LIVE | Salernitana-Mantova 0-0: la diretta web del match Segui gli aggiornamenti in tempo reale dallo stadio Arechi

Salernitana-Mantova: la diretta testuale del match

Salernitana (3-4-2-1): Christensen; Ruggeri, Ferrari, Lochoshvili; Ghiglione, Zuccon, Amatucci, Corazza; Verde, Soriano; Cerri. A disposizione: Sepe, Bronn, Gentile, Jaroszynski, Njoh, Stojanovic, Caligara, Girelli, Reine-Adelaide, Tello, Tongya, Simy, Raimondo. Allenatore: Marino

Mantova (4-2-3-1): Festa; Brignani, Cella, Radaelli, Bani; Trimboli, Burrai; Bragantini, Mancuso, Fiori; Mensah. A v: Sonzogli, Solini, De Maio, Giordano, Wieser, Fedel, Artioli, Muroni, Paoletti, Aramu, Debenedetti, Galuppini. Allenatore: Possanzini

Arbitro: Prontera di Bologna - assistenti: Ceccon e Bitonti. IV uomo: Gemelli. VAR: Di Paolo/Avar: Cosso.

11' - Scontro in area di rigore tra Cerri e Festa, la palla arriva sui piedi di Ghiglione che deposita la sfera in fondo al sacco. L'arbitro ferma il gioco. E il Var conferma la decisione.

10' - Contropiede Salernitana: Ghiglione serve verde che apre per Soriano, tiro sull'esterno della rete.

9' - Mantova pericoloso: traversone in area di Radaelli, Ghiglione salva in spaccata.

7' - Punizione di Verde per Lochoshvili, palla a lato.

1' - Partiti: il Mantova gioca il primo pallone del match.

Squadre in campo: tutto pronto per il fischio d'inizio di Salernitana-Mantova.

IL PRE-GARA. La Salernitana sfida il Mantova all'Arechi per tentare di restare in corsa per la salvezza. Marino rispolvera il 3-4-2-1 con Verde e Soriano alle spalle di Cerri. In mediana si rivede Zuccon accanto ad Amatucci con Ghiglione e Corazza sugli esterni. Davanti a Christensen spazio a Ruggeri, Ferrari e Lochoshvili.