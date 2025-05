Sampdoria-Salernitana, dalle 16 la prevendita per il settore ospiti Saranno circa 2000 i tagliandi disponibili

Sampdoria-Salernitana deciderà la corsa salvezza. La prima di due finali che la Salernitana vuole portare a casa per fare lo scatto verso la permanenza in serie B. Grande attenzione per la corsa al biglietto per la sfida di venerdì con quello che si appresta ad essere l'ennesimo esodo del popolo granata. Il club doriano ha annunciato che biglietti per il settore ospiti saranno disponibili, in vendita libera e senza nessuna limitazione, a partire dalle ore 16:00 di lunedì 5 maggio e fino alle ore 19:00 di giovedì 9 maggio p.v. online su Ticketone o acquistabili presso i punti vendita autorizzati. Sono circa 2000 i posti disponibili per il settore ospiti di Marassi al costo di 10 euro. L'amicizia fra le due tifoserie non ha imposto limitazioni.