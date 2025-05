"Ora la società tuteli squadra e tifosi", il monito del Salerno Club 2010 La lunga nota del club dei tifosi: "Troppi risultati strani, a Genova un arbitro internazionali"

"La vittoria di domenica pomeriggio contro il Mantova ha certificato che la Salernitana è viva e e si giocherà tutte le carte a disposizione per cercare di raggiungere una salvezza che resta difficile se non miracolosa. Un’annata disgraziata senza alcuna progettualità e con errori grossolani a ripetizione ha determinato questo campionato fallimentare; questa è la doverosa premessa che ripetiamo da mesi. Però ora è arrivato il momento decisivo del campionato, ultimi 180 minuti nei quali si deciderà tutto. E sicuramente come succede spesso nei finali di stagione della serie cadetta, campionato particolarmente equilibrato e combattuto, ricominciano i risultati strani". Inizia così il comunicato del Salerno Club 2010, che in vista del rush finale del torneo invita la società granata ad alzare la guardia.

"Un arbitro internazionale per Sampdoria-Salernitana"

"Ieri a Catanzaro, ad esempio, in campo, c’era davvero un bel clima di festa… Alla Salernitana ed è un dato di fatto storico, mai nessuno ha regalato nulla e la tifoseria non ha mai chiesto favori né occhi di riguardo, adesso è arrivato il momento che tutto l’ambiente granata , supporters, giornalisti e soprattutto la società US Salernitana 1919 alzi la voce ed il livello di guardia sulla partita di venerdì che a tutti gli effetti si rivela decisiva per il futuro nostro, ma anche della Sampdoria". "Bisogna chiedere all’univoco e con forza un arbitraggio importante da parte di un fischietto internazionale per garantire imparzialità ed equilibrio in un match delicatissimo che non può e non deve essere condizionato da altri fattori se non da quelli del campo".

"La società tuteli la squadra e la città"

Chiediamo ancora una volta alla nostra proprietà, di dimostrare la volontà di tutelare la nostra squadra, la città di Salerno e la sua magnifica tifoseria. Invitiamo il vicepresidente Petrucci, assolutamente scomparso negli ultimi mesi a far valere il proprio nome e la propria fama nell’ambito del palazzo, ripetiamo non per avere aiuti di alcun genere, ma solo affinché la gara del Marassi si svolga delle condizioni di assoluta neutralità sul terreno di gioco. I risultati del campo, anche se negativi saranno sempre accettati con spirito sportivo: altre situazioni sicuramente no. Siamo convinti che la squadra di Marino, se ci saranno le condizioni idonee e super partes, lotterà con cuore grinta e raggiungerà l’obiettivo finale sperato".