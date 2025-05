Salernitana, Amatucci "is on fire": anche la Lega B premia il mediano La rete del regista granata votata come migliore della 37esima giornata. Ora il rush finale

Una gioia, un urlo liberatorio. “Dopo che il pallone ha gonfiato la rete non ho pensato più a niente, mi sono preso solo l’affetto della Curva Sud Siberiano”. Lorenzo Amatucci resta il pilastro della Salernitana. Il mediano scuola Fiorentina è stato l’anello di congiunzione tra le quattro guide tecniche che si sono succedute in stagione. Martusciello, Colantuono, Breda e Marino hanno avuto un comune denominatore: ripartire da Amatucci in mezzo al campo. Il rendimento del mediano è stato sin qui sontuoso. Riferimento tattico, leader tecnico, architetto del gioco granata. Con il Mantova si è riscoperto anche match-winner: la conclusione dal limite allo scadere del primo tempo non solo ha infranto il tabù del gol nella prima frazione di gioco per la Bersagliera ma è stato premiato dalla Lega B come gol più bello della 37esima giornata.

Ora la salvezza

“Ora voglio godermi queste due sfide: giocare a Marassi sarà stupendo. Questo però non significa mollare sotto il profilo dell’intensità e della cattiveria”. Le parole in conferenza stampa dopo la sfida con il Mantova risuonano come un grido di battaglia. Marino ripartirà dal suo tuttofare, liberato dai compiti difensivi e con licenza anche di colpire. “Mi sono dato come input quello di provare ad essere più incisivo sia in termini di gol che di assist”. A fine anno il ritorno alla Fiorentina e la speranza della prima avventura in A. Ora però testa alla salvezza: Amatucci vuole continuare ad essere il leader.