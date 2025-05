Salernitana, Marino pensa all’undici anti-Sampdoria Un dubbio di formazione per il tecnico siciliano: dopo la sfida di Marassi nessun ritorno in città

La missione salvezza è pronta a partire. Nel primo pomeriggio la Salernitana saluterà la Campania e volerà verso la Liguria. Subito dopo la sfida con la Sampdoria però la squadra granata non farà ritorno in città. Si sposterà a Brescia, nel ritiro individuato dalla società per preparare l’ultima battaglia (si spera) con il Cittadella. Una decisione condivisa con lo staff tecnico per evitare tanti e soprattutto lunghi spostamenti in così pochi giorni. La cura dei dettagli, per cercare di impattare nel minor modo possibile sulla testa e sul fisico di una squadra chiamata a dare tutto in 180’ che rischiano di essere vitali per il presente e per il futuro della Salernitana.

Le possibili scelte

Due considerazioni che Marino tiene in considerazione nella scelta dell’undici iniziale da schierare a Marassi. Serve avere cuore, gambe, fiato ma soprattutto la lucidità nel gestire una sfida che si preannuncia infuocata, in un catino infernale. La forza dei nervi, quelli che la squadra ha dimostrato di aver ben saldi portando a casa tre vittorie nelle ultime quattro nonostante l’acqua alla gola. Si ripartirà dal 3-4-2-1, con Christensen che sarà protetto da Ruggeri, Ferrari e Lochoshvili, nonostante per tutti e tre ci sia da fare i conti con la tagliola della diffida. Sulle corsie ancora Ghiglione e Corazza, in mezzo al campo ci saranno Amatucci e Zuccon, seppur quest’ultimo debba fare i conti con il ritorno dalla squalifica di Hrustic. Davanti si va verso la conferma del terzetto composto da Verde, Soriano e Cerri, con Simy possibilità a gara in corso.