Rinvio Salernitana-Frosinone, la nota del club granata Nelle prossime ore saranno comunicate modalità e tempistiche per il rimborso dei biglietti

Una nota di poche parole e che lascia trasparire tutta la delusione per un momento davvero paradossale. Salernitana-Frosinone è stata rinviata a data da destinarsi a causa della possibile penalizzazione del Brescia. Con un comunicato ufficiale, "l’U.S. Salernitana 1919, recependo il Comunicato Ufficiale n.211 della Lega Serie B pubblicato in data odierna, rende noto che è stata rinviata a data da destinarsi la partita contro il Frosinone, originariamente prevista domani sera alle 20:30 allo stadio Arechi e valevole per l’andata dei playout della Serie BKT. Il ritiro pre-partita, pertanto, è stato sospeso. La squadra riprenderà la preparazione martedì al centro sportivo Mary Rosy".

Rimborso biglietti nelle prossime ore

Fortissima la delusione anche nei 30mila tifosi attesi domani all'Arechi per il primo atto della sfida con il Frosinone. In tanti erano in viaggio dal Nord Italia e dall'estero per prendere posto all'Arechi. La Salernitana ha comunicato nella propria nota ufficiale che "nelle prossime ore saranno comunicate modalità e tempistiche per il rimborso dei tagliandi acquistati, di concerto con il circuito di ticketing".