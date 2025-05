Salernitana, ecco la tegola nazionali: la Slovenia chiama Stojanovic Un nuovo ostacolo nella questione playout

Arrivano le prime convocazioni in nazionale. La Salernitana perde Petar Stojanovic. Il laterale destro è stato convocato dalla Slovenia per le due amichevoli in Lussemburgo il prossimo 6 giugno alle ore 19:00 e successivamente in Slovenia con la Bosnia-Erzegovina il 10 giugno alle ore 18:00. "La stagione sta finendo. I calciatori hanno diverse posizioni nei playoff nei vari campionati, abbiamo alcuni problemi di salute e questi sono i giocatori che, secondo me, meritano di far parte della squadra”, le parole del ct Kek. Questo rende ancora più complicato fissare eventualmente il playout nelle prime due settimane di giugno, con il terremoto Brescia che rischia di mandare sotto sopra l’ossatura del campionato.