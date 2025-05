Salernitana, chiamata in nazionale anche per Lochoshvili Sale a quattro il numero di calciatori impegnati nella prossima sosta

Nuova convocazione internazionale per un calciatore della Salernitana. La Georgia ha convocato Luka Lochoshvili. Il difensore granata, in prestito con diritto di riscatto dalla Cremonese, è stato inserito per le amichevoli contro Far Oer il 5 giugno e Capo Verde l'8 giugno. Il difensore georgiano si aggiunge a Bronn (Tunisia), Stojanovic (Slovenia) e Christensen (Danimarca). Il club granata spera di poter trattenere il calciatore che rientrerebbe a pochi giorni dalla sfida con la Sampdoria. Servirà un lavoro importante di diplomazia.