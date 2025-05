Il salernitano Maresca si prende l'Europa: trionfo con il Chelsea in Conference! Notte magica per l'allenatore nativo di Pontecagnano Faiano

Centrocampista con il vizio del gol. Ora anche un nome nella storia del Chelsea. Enzo Maresca scrive il proprio nome negli annali di storia del club londinese. Con il successo nella finale di Conference League sul Betis Siviglia con un rotondo 1-4, l’allenatore nativo di Pontecagnano Faiano permette alla squadra inglese di vincere in tutte le cinque competizioni continentali, primo club in Europa in grado di riuscire nell’impresa.

Per Maresca una straordinaria parabola da allenatore. Da calciatore aveva vinto e tanto con la maglia del Siviglia, seppur con il desiderio mai realizzato di poter vestire la maglia granata da calciatore (l’unica presenza all’Arechi fu in un amichevole Juventus-Malaga). Da allenatore le pagine importanti con il Manchester City Under 19 e poi con la storica promozione in Premier League con il Leicester. Nella scorsa primavera la chiamata del Chelsea, in piena rifondazione. Non solo la qualificazione alla prossima Champions League ma anche l’affermazione in Conference League con una finale vinta in rimonta. Maresca si prende l’Europa e porta in alto anche il nome di Salerno.