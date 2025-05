Salernitana, svelata la targa di Don Peppino Soglia nella Wall of Fame granata L'iniziativa dell'associazione Macte Animo 1919. Il figlio Gerardo: "Ha messo cuore e passione"

"Per aver accompagnato per cinque anni la Bersagliera come presidente appassionato e sempre fiero della sua salernitanità”. Nella Wall of Fame dello stadio Vestuti ora brilla anche la stella di Don Peppino Soglia. Lo storico presidente della Salernitana è stato omaggiato questa mattina nella cerimonia voluta dall'associazione Macte Animo 1919, curata da Umberto Adinolfi. La targa del numero uno granata è stata posta al fianco di Agostino Di Bartolomei, suo storico capitano nella cavalcata verso la serie B.

Presente allo stadio Vestuti il figlio Gerardo che ha svelato, commosso, la targa coperta con un cimelio di storia: a proteggere l'insegna la storica maglia di Ciro Ferrara. Poi gli applausi e qualche lacrima. "Sono emozionato, non mettevo piede in questo stadio dal 3 giugno 90’, dalla storica promozione in serie B - le parole di Gerardo -. Spero che il Vestuti venga recuperato perchè qui sono state scritte le pagine più belle. Papà era prima tifoso che presidente, ci ha sempre messo il cuore, la passione, quello che forse manca oggi. Se ha sbagliato è perché ha ragionato prima da tifoso che da presidente".

Tra le presenze anche Rino Avella, presidente della Commissione Sport per il comune di Salerno, e il team-manager della Salernitana Salvatore Avallone: "Ricordiamo un pezzo di storia, una delle figure alle quali questa società è legata in maniera indissolubile. Ad averne di presidente così, soprattutto se si pensa alla direzione in cui il calcio sta andando a livello italiano, europeo e mondiale”.