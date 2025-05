Salernitana, blitz di Iervolino al Centro Sportivo Mary Rosy Il patron ha ritrovato la squadra dopo l'appuntamento di settimana scorsa. Via già tre nazionali

La vicinanza alla squadra in un momento delicato. Danilo Iervolino fa visita alla Salernitana. Il patron, sei giorni dopo la visita di sabato scorso, fa di nuovo capolino al Centro Sportivo Mary Rosy. Il numero uno della Bersagliera ha deciso di stringersi al gruppo granata lanciando un segnale forte. Dopo la sentenza con penalizzazione al Brescia che ha modificato l’avversario per i prossimi playout (sarà la Sampdoria a sfidare i granata, si aspetta il via libera della lega), l’imprenditore di Palma Campania ha osservato l’allenamento e poi ha caricato i suoi calciatori.

Per Marino sgambatura in famiglia e poi appuntamento a domani mattina. Successivamente, la squadra riposerà nel weekend e si ritroverà martedì prossimo. Via già per le nazionali Bronn, Lochoshvili e Stojanovic. Domani toccherà a Christensen partire per rispondere alla chiamata della Danimarca. Non partirà invece Hrustic, esentato dagli impegni con l’Australia.