FOTO - Salernitana, ultras alzano la voce: "Complotto di un sistema corrotto" Nuovi striscioni nei punti centrali della città

Una nuova protesta. Nero su bianco, nei punti nevralgici della città per gridare il proprio dissenso contro la politica del pallone che mette a repentaglio la permanenza in serie B della Salernitana. Gli ultras della Bersagliera ritornano ad alzare la voce. Lo fanno in modo silenzioso ma allo stesso tempo eloquente. In diversi posti del centro città sono spuntati nuovi striscioni polemici nei confronti della Lega B. Dopo il “Salerno non si piega” esposto nei pressi della sede della serie cadetta a Milano, da ieri campeggiano diversi striscioni: “Sistema corrotto, lega complice: il vostro complotto, la nostra rivolta!”.

Un nuovo segnale fortissimo. Dopo il sit-in all’Arechi nel giorno che doveva essere di Salernitana-Frosinone, prima sfida del playout poi cancellato solo 28 ore prima della disputa dello scontro per non retrocedere in C, ora una nuova manifestazione di dissenso. Una scelta che rischia anche di andare in direzione opposta alla speranza della società di avere al suo fianco il cuore pulsante del tifo nella doppia sfida con la Sampdoria.