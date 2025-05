FOTO - Club Mai Sola Salernitana compie dieci anni: "Presenti fino alla fine" Grande festa ieri per il club presieduto da Antonio Carmando: "Ora serve unione e compattezza"

“Fino alla fine saremo al fianco della Salernitana: con noi non sarà mai sola”. Uno slogan rifacendosi al proprio nome. Compleanno speciale per il Club Mai Sola Salernitana, arrivato a soffiare forte sulle prime dieci candeline. Presso la sede dell’associazione dei tifosi, il presidente Antonio Carmando e i circa sessanta soci si sono stretti in un unico abbraccio per un momento di grande festa. Alla celebrazione anche fra Gianfranco Pasquariello prima delle foto di rito. Un momento di unione e condivisione per un’associazione che è cuore pulsante per il tifo granata ma anche associazione molto attiva nel campo del sociale.

“Era il 13 maggio quando ricorrevano i nostri dieci anni di vita ma lo slittamento delle partite ci ha costretto a rinviare la festa di qualche settimana – le parole del presidente Antonio Carmando -. Per me, così per tutti noi, è un grande onore poter raccontare questo giorno così speciale. Ora dobbiamo stringerci intorno alla Salernitana, saremo in campo al fianco della squadra perché in questo momento così importante e cruciale per il destino granata”.