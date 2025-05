Caso play-out, De Luca: "Vicenda sconcertante, ora giochiamocela sul campo" E sui lavori all'Arechi: "Avremo un impianto gioiello"

"La vicenda che ha riguardato la Salernitana è stata francamente sconcertante. Non è possibile a 24 ore da un incontro di calcio, uno spareggio, annullare una partita. Adesso hanno fissato una nuova data per gli incontri con la Sampdoria. Auguriamoci che non si dilatino i tempi. Ho sentito che il Brescia intende fare un ricorso. Si decida subito così si chiude la partita quanto prima possibile. Poi ce la giocheremo sul campo". Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine di un'iniziativa il città. L'ex sindaco di Salerno ha parlato anche dei lavori di ristrutturazione che interesseranno lo stadio Arechi e per i quali nei giorni scorsi si è pronunciato il Tar.

"Si avrà il contratto con l'impresa dopo la pronuncia del Tar giovedì prossimo. Fatto il contratto, la settimana successiva, cominciano i lavori per il Volpe. Abbiamo programmato di fare prima il campo Volpe per 15mila posti. Questo per evitare di intervenire a pezzi sull'Arechi perché altrimenti avremmo perso tre, quattro anni di tempo. Completato il Volpe ci sarà la possibilità di fare lì le partite e di lavorare contemporaneamente su tutto lo stadio Arechi senza perdere un minuto di tempo. Investiamo 150 milioni di euro, lo stadio sarà bellissimo, ma dobbiamo avere la squadra dentro, altrimenti avremo lo stadio per fare i concerti".

"A Salerno - ha aggiunto De Luca - partono interventi importanti. Abbiamo vinto finalmente questo ricorso al Tar per la gara che avevamo già espletato per rifare lo Stadio Arechi e il Campo Volpe. Sarà veramente un gioiello lo stadio Arechi". "Dovremmo riprendere - ha aggiunto De Luca - i lavori per quanto riguarda il palazzetto dello sport: entro un mese, cominciamo anche lì i lavori. Stanno andando molto bene quelli per quanto riguarda il nuovo ospedale. Abbiamo finanziato anche gli svincoli per quanto riguarda Porta Ovest. Abbiamo completato i tunnel dal porto fino all'autostrada, ma poi all'uscita dell'autostrada bisogna immaginare un sistema di rotatorie per evitare che si intasi il traffico lì. Parliamo di centinaia di milioni di euro di investimenti nella città di Salerno e di opere di grande qualità".