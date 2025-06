Salernitana, gioia Lochoshvili: gol vittoria con la Georgia Il difensore decide il test con le Isole Far Oer

Pilastro della difesa e ora anche goleador. Luka Lochoshvili parte col piede fortissimo. La sosta per le nazionali si apre con il sorriso per il difensore georgiano. Il calciatore, in prestito dalla Cremonese, è stato il man of the match dell'amichevole che ha visto la Georgia imporsi di misura sulle Isole Far Oer. A decidere la gara a di Tbilisi, il gol vittoria arrivato al 9', sfruttando il corner dalla sinistra battuto sul secondo palo da Guliashvili. Gol vittoria che ha impreziosito la sua partita terminata all'80' per infortunio. Un sorriso per la Salernitana che punta anche a riconfermare in caso di salvezza il suo difensore goleador.