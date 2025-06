Salernitana, brutte notizie: il Coni rigetta il ricorso granata Il club granata dovrà rimborsare anche Figc, Lega B e Sampdoria

La Salernitana incassa il no del Collegio di Garanzia del Coni. Dopo la notizia dell'udienza fissata per venerdì dal Tfn sull'istanza di sospensiva dei playout, arriva il semaforo rosso del Coni. Ricorso dichiarato inammissibile, "presentato, in data 20 maggio 2025, dalla U.S. Salernitana 1919 S.r.l. contro la Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB), nonché contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), per l'annullamento/revoca del Comunicato Ufficiale n. 211 del 18 maggio 2025, con il quale la LNPB ha disposto il rinvio delle gare di Play-Out del Campionato Serie BKT 2024/2025, in programma il 19 e 26 maggio 2025 come da CC.UU. 202 del 10 maggio 2025 e 209 del 14 maggio 2025, a data da destinarsi".

Per la Salernitana anche spese legali da 15mila euro, "disposto che le spese seguano la soccombenza e vengano liquidate complessivamente in € 15.000,00, oltre accessori di legge, di cui € 5.000,00, oltre accessori di legge, in favore della Figc, € 5.000,00, oltre accessori di legge, in favore della Lnpb ed € 5.000,00, oltre accessori di legge, in favore della Uc Sampdoria".