Salernitana, appello di De Luca: "Sosteniamo la squadra e vinciamo sul campo" "Siamo tutti indignati ma non dobbiamo danneggiare due volte i granata"

"La vicenda della serie B è stata scandalosa, essere arrivati ad oggi senza avere certezze è qualcosa che indigna. Io faccio appello alla tifoseria affinché mantenga un atteggiamento di grande tranquillità, condividiamo tutti la rabbia per quello che è successo ma credo che in ogni caso se vengono fissati questi incontri, sia necessario sostenere la squadra fino all'ultimo, anche con la presenza e con il tifo".

Lo ha detto il governatore della Campania, Vincenzo De Luca che, a margine di un'iniziativa a Salerno, ha invitato la torcida granata a sostenere la Salernitana in vista degli spareggi play-out contro la Sampdoria. "So bene che c'è tanta rabbia e indignazione e voglia di mandare al diavolo le autorità sportive. Ma dobbiamo mantenere i nervi a posto, stare calmi e non danneggiare due volte la squadra. Il mio appello è ad essere presenti, sostenere la squadra e vincere sul campo quella che è diventata la sfida più difficile degli ultimi anni per la Salernitana".

De Luca ha poi aggiunto: "Per la Regione sarebbe davvero amaro cominciare i lavori per Volpe ed Arechi e guardarcelo da lontano. Non va bene, abbiamo una possibilità straordinaria di far sviluppare qui anche gli incontri degli Europei del 2032. Intanto difendiamo la nostra squadra, c'è da vincere sul campo".