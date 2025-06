Salernitana, giorno cruciale per i playout: palla al Tfn Nel pomeriggio arriverà la decisione sulla disputa di Sampdoria-Salernitana

L’istanza cautelare è lì sul tavolo. Alle ore 15:00 la Salernitana, quella della formazione legale composta da Salvatore Sica e Francesco Fimmanò, scende nuovamente in campo e cerca il blitz. Niente terreno di gioco bensì il Tribunale federale nazionale come cornice per un pomeriggio che si preannuncia cruciale per la possibilità che, un mese circa dopo, i playout possano prendere il via. La Salernitana però, che in campo è sempre voluta scendere sin dall’inizio del terremoto legato al caso Brescia, chiede però la sospensione in attesa dell’udienza in programma il 19 giugno, impugnando sia il comunicato 211 della Lega B, quello del rinvio del 18 maggio, ma anche il comunicato 224, pubblicato il 5 giugno con date e orari dei playout senza i nomi delle squadre impegnate. In giornata è attesa la decisione.

Tante parti in causa

La Bersagliera alza la voce e intanto immagina di poter spostare la partita al Tar dopo il “no” arrivato martedì scorso dal Collegio di Garanzia del Coni. Il club granata però avrà diversi avversari sulla sua strada. Frosinone e, ovviamente, la Sampdoria si sono costituiti parte civile e seguono con grande interesse la decisione del Tfn. I ciociari sperano nell'ultimo passaggio per poter ufficializzare la salvezza arrivata dopo la penalizzazione del Brescia. La Sampdoria invece vuole scendere in campo e giocarsi le sue chance di permanenza in serie B. Ancora incertezza su Figc e Lega B: avranno tempo fino alle ore 11:00 per poter assistere e prendere parte al dibattito nel primo pomeriggio.