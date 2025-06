Caos Salernitana, il club pronto a chiedere il rinvio della sfida con la Samp Sono quattordici i tesserati interessati dall'intossicazione alimentare. Annullato l'allenamento

L’intossicazione alimentare che ha colto di sorpresa la Salernitana nel viaggio di ritorno da Genova ora rischia di avere uno strascico pesantissimo nella marcia d’avvicinamento alla sfida di venerdì dell’Arechi. Un ostacolo non di poco conto, anche alla luce dei numeri di tesserati granata interessati dalla brutta vicenda. Marino ha già deciso di annullare la seduta in programma nel pomeriggio. Anche per questo motivo, la Salernitana sta valutando l’ipotesi di poter chiedere ufficialmente alla Lega B il rinvio della sfida di venerdì e di differirla di 48-72 ore. Possibili sviluppi già in mattinata.