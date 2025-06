Salernitana, Valentini: "Abbiamo lo staff tecnico ko! C'è grande rammarico" Il ds ai microfoni della Rai: "Serve recuperare le forze per la partita dell'anno"

Marco Valentini, direttore sportivo della Salernitana, ha parlato ai microfoni del Tgr Campania sulla questione dell’intossicazione alimentare che ha sorpreso la squadra al ritorno da Genova. Ventuno i tesserati costretti a ricorrere all’aiuto mediche e che hanno spinto la Salernitana a chiedere alla Lega B di rinviare la sfida dell’Arechi con la Sampdoria: “Abbiamo tutto lo staff tecnico non disponibile e nove calciatori che non stanno bene. Speriamo che la situazione possa aggiustarsi al più presto. La speranza è che si possa ripristinare l’ordine fra 48 ore. Il rammarico è preparare la partita dell’anno per noi cercando di poterla disputare con il massimo delle forze e anche con l’aiuto della regolarità della settimana”.