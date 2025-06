Salernitana, Europeo amaro per Legowski: Polonia da record negativo Il mediano titolare solo in una delle tre sfide

Dura appena tre partite l’avventura di Mateusz Legowski e della Polonia Under 21 all’Europeo di categoria in corso di svolgimento in Slovacchia. La selezione biancorossa ha chiuso ieri il suo cammino nel girone, non riuscendo a strappare nemmeno un punto nelle tre sfide con Georgia, Portogallo e Francia. Anzi, la Polonia si è unita al club delle squadre eliminate con il peggior numero di reti incassate nella fase ad eliminazione diretta (ben 10).

Insufficiente il rendimento di Legowski, alle prese con una stagione difficile. Appena 1’ nella sconfitta 1-2 con la Georgia. Poi tutta la sfida in campo nel clamoroso 0-5 incassato con il Portogallo. Infine, il cameo finale da 28’ nella sfida con la Francia terminata con un pesante 1-4. Legowski ritornerà alla Salernitana ma un’eventuale retrocessione in serie C potrebbe far cambiare lo scenario.