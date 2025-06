Salernitana, ancora a parte "gli intossicati": Marino spera in novità Ancora otto calciatori non ancora al top della condizione

Ancora dimezzata. La Salernitana ha ripreso ad allenarsi. Dopo la seduta di martedì, questa mattina la squadra si è ritrovata al Centro Sportivo Mary Rosy per la seconda sessione settimanale. Per Pasquale Marino, anche lui in ripresa dopo l’intossicazione alimentare, il gruppo non è ancora compatto. Sono ancora otto i calciatori non ancora al top della condizione e che lo staff tecnico spera di riabbracciare nella giornata di domani quando è in programma una nuova seduta mattutina. Venerdì invece prove generali all’Arechi. Unico indisponibile Stojanovic, out causa squalifica.