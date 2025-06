Salernitana, il Direttivo Ultras controcorrente: "All'Arechi ci saremo!" L'altra fazione degli ultras scende in campo: "Renderemo un fortino inespugnabile"

Se il Direttivo Salerno conferma la sua linea intransigente, il Direttivo Ultras conferma la sua vicinanza alla Salernitana. Con una nota ufficiale, parte degli ultras ci sarà all'Arechi: "Domenica contro la Sampodoria, l’Arechi si deve trasformare in un fortino inespugnabile e la nostra Salernitana in un gigante imbattibile! Noi dagli spalti, loro dal campo, dobbiamo dare tutto fino alla fine. Si può fare, crediamoci! Ora più che mai è il momento di tirare fuori il nostro orgoglio pisciaiuolo.

Quello che da sempre ci ha contraddistinto, perché è proprio nei momenti più difficili che Salerno sa unirsi e combattere. Per questo invitiamo ad essere presenti, sostenere e lottare fino alla fine. Indossiamo il granata, coloriamo lo stadio con sciarpe, bandiere e stendardi. Con le mani e con la voce… per Salerno, solo per Salerno. A Salerno non si passa!”.