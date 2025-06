Salernitana, il Tfn respinge il ricorso: playout confermati Arriva il secondo "no" al club granata dopo quello di settimana scorsa

Non arrivano buone notizie dal Tribunale Federale Nazionale per la Salernitana. Il ricorso del club granata, discusso nel merito questa mattina, è stato ricorso. Pertanto, secondo l’organo di giustizia federale, Figc e Lega B hanno operato in maniera corretta. Il club granata chiedeva la sospensione dello spareggio e la serie B a 21 squadre.

Niente da fare dunque per il club granata che si vede confermata anche la sfida di ritorno in programma domenica. Per la Salernitana resta ora la strada tortuosa della giustizia sportiva ma si valuta di spostare la partita al Tar.