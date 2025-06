Salernitana, caso intossicazione alimentare: la Procura di Genova apre inchiesta S'indaga sui reati di "adulterazione di cibi, lesioni colpose e reati contro la salute pubblica"

La procura di Genova indaga sull'intossicazione alimentare che ha colpito 21 tesserati della Salernitana, tra calciatori e membri dello staff, dopo la gara di andata dei playout di serie B contro la Sampdoria. Come riporta l'Ansa, i reati ipotizzati dalla pm Paola Crispo, sotto il coordinamento del collega Francesco Pinto del gruppo Salute e lavoro, sono adulterazione di cibi, lesioni colpose e reati contro la salute pubblica.

Dopo l'esposto presentato dalla Salernitana, l'Asl 3 ha ricostruito le cause che avevano colpito i tesserati granata: sotto la lente d'ingrandimento il riso cantonese conservato male e lasciato per ore dentro il pullman al caldo. La struttura aveva preparato anche la cena da asporto da consumare a tarda sera. Secondo gli ispettori della Asl, le porzioni di riso avrebbero dovuto essere trasferite in contenitori isotermici dallo staff della Salernitana. L'ufficio legale della società ha nel frattempo preparato un esposto, indicando le ipotesi di reato, che è stato depositato in procura a Genova.