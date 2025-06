Salernitana, Marino vuole i gol: chance per Verde e Cerri Possibili novità in attacco: i granata preparano l'assalto

Obiettivo rimonta. Cancellare il primo tempo dei playout con la Sampdoria e salvare la serie B. La Salernitana vuole novanta minuti da inferno calcistico per prendersi con le unghie una permanenza in cadetteria che sarebbe preziosa non solo a livello sportivo ma anche sotto il profilo societario. Questo pomeriggio alle ore 17:30 la squadra granata si allenerà all’Arechi per le prove generali della sfida di domenica.

Marino si porta dietro le sensazioni negative di Marassi e potrebbe modificare la formazione iniziale. Tante le opzioni soprattutto in attacco: Simy non ha convinto e verrà scavalcato da Cerri. Caligara invece verrà sacrificato per dare maggiore peso al reparto offensivo. Verde è la candidatura più forte, con la Salernitana che potrebbe così schierarsi con un 3-4-3 per cercare di allargare le maglie difensive dei liguri. Spera però anche Raimondo: la punta scuola Bologna darebbe maggiore peso centralmente, abile a sfruttare le giocate di Cerri. Si valuterà.

Negli altri reparti, per Bronn si prova il sorpasso su Ruggeri, mentre sulla corsia mancina occhio a Njoh che prova a spodestare Corazza. In mezzo al campo, con Hrustic ci sarà ancora Amatucci, mentre Zuccon rincorre. Assente per squalifica Stojanovic.